Каршеринг в Москве становится безопаснее с каждым годом: названы главные причины

В Москве за последний год значительно сократилось число ДТП с автомобилями каршеринга.

Поездки на каршеринге стали ещё безопаснее. Количество аварий с участием арендованных автомобилей в Москве сократилось на 37%, сообщил столичный Департамент транспорта.

Если в январе 2025 года в Москве произошло 38 ДТП с водителями каршеринга, то в начале текущего года — всего 24. Повышению безопасности поспособствовали как регулярные проверки ГИБДД на дорогах, так и ряд мер, которые касаются исключительно арендованных машин. Среди таких мер:

Обязательная верификация всех пользователей через Mos ID. Это повышает ответственность водителей и позволяет сервисам справедливо решать спорные ситуации;

Телематика в каршеринговых машинах анализирует стиль вождения каждого пользователя: как часто он резко тормозит, разгоняется и совершает другие опасные маневры на дороге. На основе этих данных формируется рейтинг клиента;

За опасную езду операторы каршеринга штрафуют пользователей, а при постоянных нарушениях ПДД и вовсе блокируют доступ к сервису.

По официальным данным, в 2025 году москвичи и гости столицы совершили 55 млн поездок на каршеринге — в среднем 148 тысяч в день. Общее количество пользователей составило 1,7 млн человек.

