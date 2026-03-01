Бензин подорожал более чем на 10%, раскрыта стоимость нового 200-сильного «Москвича», бывший завод GM в Санкт-Петербурге готов к перезапуску, мошенники придумали новый способ обмана страховщиков, а продажи Lada были худшими за 20 лет — эти и другие события автоиндустрии за последнюю неделю зимы в традиционном новостном дайджесте «Рамблер/авто».

Москва станет первым в мире городом с дорожной сетью, управляемой ИИ

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал пробный запуск «умной» технологии, которая будет полностью контролировать движение на дорогах столицы. Пилотный проект с применением искусственного интеллекта планируется запустить в Тушино. Подробностей об инновационном нововведении пока нет, но у нас есть версия о том, что может означать управление дорожной сетью с помощью ИИ.

Стали известны цены на новые «Москвичи»

Уже в начале марта стартуют продажи новых автомобилей «Москвич». По сведениям инсайдеров, приобрести кроссоверы М70 и М90 можно будет ближе к 8 марта. Начальная цена на модели из новой «М»-линейки уже известна. Между тем в руководстве «Москвича» рассказали, что будет с актуальными моделями — «тройкой», «шестёркой» и «восьмёркой».

© Москвич

Российские автолюбители бросились скупать иномарки с пробегом

Последние два года на вторичном рынке доминировали машины Lada, но в начале 2026 года лидерство отечественные «бэушки» утратили. Мало того, в топ-3 продаж в январе вообще не оказалось ни одной российской модели. Какие иномарки вытеснили «семёрку» и «четырку»? Ответы — в нашей публикации с модельным рейтингом.

Страховщики рассказали о новой схеме мошенников

Мошенничество в сфере автострахования вышло на новый уровень, признали в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Речь идёт об обмане страховых компаний путём подделки извещений о ДТП, оформленных без вызова сотрудников ГАИ — по так называемому европротоколу. Как страховщики собираются бороться с этой напастью? Ответы — в материале.

© Евгений Павленко/Коммерсантъ

На бывшем заводе General Motors в России завершили масштабную модернизацию

Информация о перезапуске автозавода в Шушарах, до середины 2010-х принадлежавшего General Motors, получила официальное подтверждение. «АГР Холдинг», которому сейчас принадлежит предприятие, сообщил о завершении «технического перевооружения» площадки. Кроме того, в компании рассказали, машины какой марки встанут на обновлённый конвейер.

В России изменится порядок постановки авто на учёт в ГИБДД

Уже с сегодняшнего дня, с 1 марта, полис обязательного автострахования (ОСАГО) больше не нужен при регистрации автомобиля в ГИБДД. От оформления полиса это, правда, не освобождает. Зачем нужно нововведение и что ещё поменялось в правилах постановки авто на учёт — объясняем в материале.

© Виктор Антонюк/РИА Новости

Россиянам рассказали о колоссальном подорожании бензина

Росстат подвёл итоги января 2026 года на российском топливном рынке. В срезе от месяца к месяцу прибавка в розничной стоимости бензина составила 1,3–1,9%. Что в годовом сравнении? Там цифры, скажем так, куда более внушительные. Подробности — в нашей заметке.

«Худшее начало за 20 лет»: АвтоВАЗ признал серьёзную ошибку

Обвал продаж новых легковых автомобилей в начале 2026 года стал неприятным сюрпризом для АвтоВАЗа, признал на этой неделе директор по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин. Прогнозы компании на январь-февраль были более оптимистичными. О том, как топ-менеджер описал фактические результаты продаж, — читайте в нашей публикации.

Трём немецким автогигантам предрекли крах

«Китайцы делают лучше и дешевле, чем европейцы. У европейцев автопром вообще загибается», — высказался президент России Владимир Путин в ноябре прошлого года о глобальном сдвиге в мировой автоиндустрии.

И на днях уже в самой Европе прозвучало аналогичное заявление, причём в гораздо более мрачном тоне. Немецкий экономист Мориц Шуларик допустил, что к 2030 году три столпа автопрома Германии — Mercedes-Benz, Volkswagen и BMW прекратят существование, если не адаптируются к новым реалиям и по-прежнему будут отставать от китайских конкурентов.

© Monika Skolimowska/Uli Deck/Global Look Press

Кроме того, на прошедшей неделе состоялся беспилотный полёт японского аэромобиля SkyDrive, босс Lamborghini объявил о закрытии проекта первого электрокара компании, УАЗ завершил очередную серию тестов «Патриота» с китайским дизелем, а премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал переформатирование системы оплаты парковок.