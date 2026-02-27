ГАИ проведёт тотальные проверки водителей в выходные 28 февраля – 1 марта

Автомобилистам, севшим за руль в состоянии опьянения, грозят жёсткие штрафы до 300 000 рублей.

© Vikentiy Elizarov/Shutterstock

В последние выходные календарной зимы, 28 февраля – 1 марта, на дорогах по всей России пройдут массовые рейды. Сотрудники Госавтоинспекции (ГАИ) будут тормозить всех подряд и проверять подозрительных водителей на алкогольное и наркотическое опьянение.

В списке регионов, где в эти выходные пройдёт оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», значатся: Санкт-Петербург и Ленобласть, Рязанская, Самарская, Брянская, Кировская, Ульяновская, Калужская, Пензенская, Оренбургская, Костромская, Курганская, Челябинская, Новосибирская, Кемеровская, Тюменская и Калининградская области, Пермский и Колымский края. В отдельных нарядах ДПС будет предусмотрен передвижной пункт для проведения на месте медосвидетельствования после предварительной «продувки» алкотестером.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения водителей наказывают лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также штрафом в размере 45 000 рублей. Аналогичное наказание предусмотрено за передачу управления нетрезвому водителю. За повторное нарушение в течение года автомобилисту грозит уголовная ответственность: тюремное заключение до двух лет и лишение прав на три года, штраф до 300 000 рублей.

Накануне Госавтоинспекция Москвы рассказала, что за прошлые выходные на столичных дорогах было поймано 260 нетрезвых автомобилистов. Причём 20 задержанных сели за руль пьяными уже не первый раз, теперь им грозит уголовная ответственность.

