«Цифра» вместо железа: шесть технологических автотрендов года

Каждый пятый россиянин доверяет ИИ при подборе авто и расчете стоимости владения

Выбор автомобиля вышел за пределы подбора двигателя, кузова или интерьера. Сегодня машину все чаще оценивают как гаджет, для которого важны онлайн-сервисы, удобство интерфейсов и помощь искусственного интеллекта. Медиахолдинг Rambler&Co, экосистема Сбера для автолюбителей и технологическая компания Navio опросили почти 2,5 тысячи человек по всей стране, чтобы выяснить, готовы ли автолюбители к технологичному будущему во взаимодействии с машиной.

Тренд №1. Покупать онлайн – все привычнее

11% опрошенных участников исследования, которое проводилось на разных площадках медиахолдинга Rambler&Co, уже имеют опыт покупки авто онлайн. 16% готовы к этому в ближайшее время, а 17% рассматривают для себя такой вариант в будущем. Таким образом, почти половина отечественных автолюбителей (44%) открыты к совершению цифровой сделки. Оставшиеся 56% респондентов пока предпочитают более классические форматы покупки нового авто.

Специалисты СберАвто, анализируя обращения пользователей к витрине предложений в разделе «Авто» приложения СберБанк Онлайн, подтверждают тренд: многие пользователи переходят в «цифру» задолго до покупки. Они начинают сравнивать модели, считать стоимость владения и искать лучшие цены онлайн за несколько месяцев до завершения сделки.

Тренд №2. ИИ поможет с рутиной

Технологии искусственного интеллекта находят практическое применение в автомобильной сфере. 41% водителей уже готовы использовать его в решении задач. Правда, пока рассматривают его как помощника в рутине: расчете примерной стоимости владения (14%), поддержке в качестве голосового ассистента (11%) и сравнении характеристик разных авто (8%). Только 8% респондентов готовы рассматривать его для выполнения более сложных задач — а 59% пока предпочитают обходиться своими силами.

Тренд №3. Мультимедиа без оглядки на бренды

Российские автолюбители стали прагматиками. Выбирая мультимедийную систему для своего авто, 57% смотрят не на страну разработки ПО, а на качество и функциональность. Еще 7% сознательно выбирают отечественный софт, полагая, что он проще «подружится» с привычными русскоязычными сервисами. А 36% по привычке склоняются к зарубежным платформам, на которых работают их смартфоны — это позволяет ожидать лучшей совместимости.

Эксперты Navio считают: cовременная мультимедийная система — это потребность при покупке машины «по умолчанию». Людям важно, чтобы технологии работали здесь и сейчас. Удобство системы определяют не только привычные сервисы и комфортный интерфейс, но и отсутствие ошибок. А сегодня – еще и умный голосовой ассистент, который позволяет управлять функциями, не отвлекаясь от дороги. В ближайшие годы между разработчиками отечественных решений развернется напряженное соперничество: ключевым трендом станет интеграция искусственного интеллекта, способного адаптироваться к привычкам водителя и делать поездки персонализированными. Такая конкуренция определенно пойдет на пользу автолюбителям

Тренд №4. В вопросах безопасности руки на руле

Системы помощи водителю (ADAS, Advanced Driver Assistance Systems) –- например, адаптивный круиз-контроль или автоматическое экстренное торможение — перестали быть прерогативой премиум-класса. Для 30% опрошенных автолюбителей это базовый минимум: 25% респондентов ожидают увидеть набор таких систем в желаемой комплектации машины, а 5% даже готовы доплачивать за расширенный пакет технологий в своем авто. Еще 42% рассматривают их как весомое, но не принципиальное преимущество при покупке. Однако почти четверть (24%) опрошенных пока не доверяют таким системам и предпочитают за рулем надеяться только на себя. Лишь 4% респондентов совсем ничего не знают о возможностях современных систем безопасности, а потому не имеют о них сложившегося мнения.

Тренд №5. Новая энергия – стабильно нишевая

Интерес к электромобилям и гибридам у отечественных автолюбителей есть, но до массового еще далеко. Готовы рассматривать их к покупке 22% респондентов: 7% уже заглядываются на подзаряжаемые авто в качестве следующего транспорта, а 15% рассмотрят их в числе прочих вариантов. Ровно четверть (25%) не имеют ничего против электромобилей и гибридов, но при сравнении с авто с двигателями внутреннего сгорания более подходящими для себя считают последние. А 53% в целом не хотят менять свой автомобиль на бензине или дизеле ни на какой другой.

Тренд №6. «Умная» подвеска – в топе, беспилотники подождут

Какие свежие технологии российские водители хотят видеть в своих авто прямо сейчас? Те, что решают реальные проблемы: адаптивную подвеску называют самой перспективной технологией 23% респондентов, проекционные дисплеи — 14%, систему автоматической парковки — 12%. А вот футуристическое беспилотное управление набрало всего 4% голосов: пока это скорее экзотика, чем необходимость. Хотя, по данным недавнего исследования Ситидрайва и A2:Research, 61% россиян все же интересно протестировать беспилотный транспорт после его появления на рынке: 25% готовы опробовать новинку сразу, а 36% — после положительных отзывов других водителей.

Из других вариантов на светлое автомобильное будущее: сверхбыстрая зарядка батареи электромобиля (5%), ИИ-помощники в мультимедийной системе и биометрическая идентификация владельца (по 4%), «умные» шины, анализирующие тип покрытия и адаптирующиеся под него (3%), управление функциями авто с помощью жестов (1%). Однако 30% респондентов придерживаются консервативных взглядов и не считают ни одну из технологий перспективной.

