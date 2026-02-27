АвтоВАЗ начал выпуск новой модификации Lada Vesta

Автомобиль базируется на доработанном спортивном шасси и оснащается самым мощным двигателем в серийной линейке Lada.

«Заряженная» Lada Vesta Sport возвращается в линейку после нескольких лет отсутствия. АвтоВАЗ объявил о запуске серийного производства специальной модификации одной из своих самых популярных моделей.

От моделей стандартной линейки Lada Vesta автомобиль отличается более мощным двигателем, более жесткой спортивной подвеской и тормозной системой с повышенной эффективностью. Модернизированы также интерьер и электронные системы. В общей сложности в конструкции Lada Vesta Sport нового поколения применяется более 200 оригинальных деталей.

Ключевые особенности новой Lada Vesta Sport:

Форсированный двигатель 1,8 EVO с отдачей 147 л.с., что на 21% мощнее базового мотора;

6-ступенчатая механическая коробка передач, рассчитанная на высокий крутящий момент и улучшающая динамику разгона;

Шасси настроено на управляемость и адаптировано для широкого спектра дорожных условий. Высота дорожного просвета — 158 мм.

Перенастроенные пружины, амортизаторы и расширенная колея, добавляющие машине устойчивости и управляемости;

Аэродинамический обвес для повышения устойчивости на высокой скорости;

Отделка салона выполнена в фирменной для спортивной линейки Lada черно-красной цветовой гамме. Рулевое колесо и рычаг коробки передач имеют кожаную оплетку;

Сиденья с развитой боковой поддержкой;

В бортовой компьютер интегрированы функции фиксации времени и скорости прохождения дистанции для участия в трековых заездах.

Новая Lada Vesta Sport будет доступна в кузовах седан и универсал. Информация о ценах и комплектациях будет обнародована на старте продаж.

