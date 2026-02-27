В России стартовали продажи нового Haval H3: характеристики, комплектации и цена

Обновлённый кроссовер высокой проходимости появился в официальной дилерской сети Haval.

© GWM

Российское подразделение Haval анонсировало запуск продаж обновлённого кроссовера H3. SUV повышенной проходимости получил ряд обновлений, в том числе по мотору, и стоит от 2,6 млн рублей.

Бензиновая 1,5-литровая «турбочетвёрка» под капотом Haval H3 имеет такие же характеристики, что и раньше — 177 л.с. (270 Н·м). Но двигатель теперь соответствует экоклассу Евро-6 и стал экономичнее. Расход бензина в городском режиме сократился на 0,4 литра — до 10,4 на 100 км, на загородной трассе мотор теперь потребляет на 0,1 литра меньше — 8,2.

Кузов брутального кроссовера сохранил квадратные формы. Однако есть и некоторые изменения. К примеру, на корме больше нет накладной панели, а ниша для крепления номерного знака теперь расположена не на бампере, а на пятой двери. Полноприводная версия также получила новую решетку радиатора тёмного матового цвета.

© GWM

Изменился и салон: управление круиз-контролем перенесено на рулевое колесо, обод которого утолщён. Второй ряд сидений дополнен подлокотником и центральным подголовником, а в старших комплектациях появилась жёсткая полка багажника.

Ценник на новый Haval H3 в начальной комплектации Elite составляет 2 699 000 рублей. Средний вариант оснащения Premium стоит 2 899 000 рублей, а максимальная комплектация Tech Plus обойдётся в 3 499 000 рублей.

