Ford отзывает 4,3 млн автомобилей из-за угрозы отказа тормозов

Под крупный отзыв попали восемь моделей.

Американский концерн Ford продолжает ставить рекорды по сервисным кампаниям. «Рекордсмен 2025 года» отзывает 4 380 609 автомобилей, следует из отчёта американского управления безопасности дорожного движения (NHTSA).

Под массовую отзывную кампанию попали внедорожники Expedition, Lincoln Navigator, пикапы F-150, F-250, Ranger, Maverick и Super Duty, а также фургон E-Transit. Причина — заводской дефект, который может привести к поломке указателей поворотов, задних фонарей и тормозов на прицепе.

В компании были в курсе этой проблемы с октября 2025 года и подтвердили, что риск отказа светотехники и тормозов на буксируемом прицепе связан с некорректным программным обеспечением. Неполадка на всех автомобилях будет устранена посредством удаленного обновления софта.

Новая отзывная кампания станет одной из самых масштабных в истории Ford. Больше машин «Голубой овал» отозвал только в январе 2005 года — 6 млн единиц. Тогда причиной возврата автомобилей дилерам был дефект круиз-контроля, который мог привести к возгоранию.

