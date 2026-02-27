Подсчитаны все китайские автомобили на российских дорогах

Стало известно, сколько «китайцев» ездит по дорогам России.

© Сергей Киселев/Агентство «Москва»

На российских дорогах становится всё больше китайских автомобилей. За последние три года их численность выросла в три раза, следует из данных, опубликованных «Автостат. Инфо».

Если в 2023 году на учёте в ГИБДД стояло около 900 тысяч китайских машин, то к началу текущего года их стало уже 3 млн. Доля машин из Поднебесной в отечественном автопарке выросла пропорционально — с 2% до 6%.

Топ-10 самых распространённых китайских автомобилей на российских дорогах

Чаще всего на российских дорогах можно встретить автомобили Haval, численность которых составляет 613 159. Следом идёт Geely в количестве свыше 530 108 единиц, тогда как остальные марки во главе с Changan пока не дотянулись даже до отметки в 250 000.

Haval — 613 159 единиц; Geely — 530 108; Changan — 237 875; Lifan — 145 875; Omoda — 122 156; Exeed — 120 550; Jetour — 81 067; Great Wall — 73 721; Tank — 61 249; Jeacoo — 49 327.

По доле в российском автопарке, насчитывающем 47,4 млн машин, «китайцы» занимают шстое место. Впереди только российские (14,6 млн), японские (10,8 млн), корейские (5,9 млн), немецкие (5 млн) и американские автомобили (3,1 млн).

