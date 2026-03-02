АвтоВАЗ русифировал названия моделей и комплектаций Lada

Тольяттинский автогигант адаптировал наименования под требования нового закона, вступившего в силу с 1 марта 2026 года.

Ведущий российский автопроизводитель АвтоВАЗ переписал названия комплектаций и некоторых своих моделей. Об этом «Рамблер/авто» узнал в ходе изучения прайс-листов Lada, обновлённых 1 марта 2026 года.

Теперь штатная комплектация Lada Granta называется не Standart Plus, а «Стандарт Плюс», Classic переименован в «Классик», а Comfort отныне именуется «Комфорт». То есть иностранные названия русифицированы. Отдельные наименования переписали полностью: вариант оснащения Life теперь называется «Практик», тогда как #Club EnjoY стал «#Клуб ММС».

Такая адаптация связана с тем, что 1 марта вступил в силу закон об англицизмах: бренды с названиями на латинице должны быть заменены или как минимум продублированы аналогом на русском языке. Штраф за нарушение нового закона варьируется в пределах от 500 до 500 000 рублей.

Переписал АвтоВАЗ и названия моделей, которые получили дополнительные наименования:

Было «Granta Active Cross» — стало «Granta Active Cross [Актив Кросс]»;

Granta Cross — Granta Cross [Кросс];

Largus Cross — Largus Cross [Кросс];

Vesta SW — Vesta SW [Универсал];

Iskra SW Cross — Iskra SW Cross [Универсал Кросс];

Granta Sport седан — Granta Sport седан [Спорт];

Niva Sport — Niva Sport [Спорт];

Vesta GNG — Vesta GNG [биотопливная].

Без дополнительного названия остались разве что Lada Niva Travel и Niva Legend Bronto, а также Vesta Sportline.

