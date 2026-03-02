$77.2791.3

«Практик» и «#Клуб ММС»: АвтоВАЗ русифировал названия моделей и комплектаций Lada

Иван Беликов

Тольяттинский автогигант адаптировал наименования под требования нового закона, вступившего в силу с 1 марта 2026 года.

АвтоВАЗ русифировал названия моделей и комплектаций Lada
© АВТОВАЗ

Ведущий российский автопроизводитель АвтоВАЗ переписал названия комплектаций и некоторых своих моделей. Об этом «Рамблер/авто» узнал в ходе изучения прайс-листов Lada, обновлённых 1 марта 2026 года.

Теперь штатная комплектация Lada Granta называется не Standart Plus, а «Стандарт Плюс», Classic переименован в «Классик», а Comfort отныне именуется «Комфорт». То есть иностранные названия русифицированы. Отдельные наименования переписали полностью: вариант оснащения Life теперь называется «Практик», тогда как #Club EnjoY стал «#Клуб ММС».

Такая адаптация связана с тем, что 1 марта вступил в силу закон об англицизмах: бренды с названиями на латинице должны быть заменены или как минимум продублированы аналогом на русском языке. Штраф за нарушение нового закона варьируется в пределах от 500 до 500 000 рублей.

Переписал АвтоВАЗ и названия моделей, которые получили дополнительные наименования:

  • Было «Granta Active Cross» — стало «Granta Active Cross [Актив Кросс]»;
  • Granta Cross — Granta Cross [Кросс];
  • Largus Cross — Largus Cross [Кросс];
  • Vesta SW — Vesta SW [Универсал];
  • Iskra SW Cross — Iskra SW Cross [Универсал Кросс];
  • Granta Sport седан — Granta Sport седан [Спорт];
  • Niva Sport — Niva Sport [Спорт];
  • Vesta GNG — Vesta GNG [биотопливная].

Без дополнительного названия остались разве что Lada Niva Travel и Niva Legend Bronto, а также Vesta Sportline.

10 фактов про АвтоВАЗ, о которых не знают посторонние