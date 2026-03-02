Россияне стали брать больше денег в кредит на покупку авто

Назван средний размер автокредита в начале 2026 года.

За последние 12 месяцев средний размер автокредита в России вырос почти на 20%. Об этом рассказало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Если в начале 2025-го россияне брали в среднем 1,21 млн рублей на покупку машины, то в январе 2026-го — 1,45 млн рублей. Наибольший средний размер выданных автокредитов был отмечен в Москве (2,02 млн рублей), Московской области (1,79 млн рублей), Санкт-Петербурге (1,70 млн рублей), а также в Ленинградской области (1,59 млн рублей) и Краснодарском крае (1,59 млн рублей).

Топ-10 регионов России по размеру выданных автокредитов в январе 2026 года:

Москва — 2,02 млн рублей (+20,2% относительно января 2025 года); Московская область — 1,79 млн (+18,5%); Санкт-Петербург — 1,70 млн (+18,1%); Ленинградская область — 1,59 млн (+16,1%); Краснодарский край — 1,59 млн (+21,4%); Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) — 1,50 млн (+14,5%); Новосибирская область — 1,46 млн (+13,2%); Красноярский край — 1,44 млн (+21%); Свердловская область — 1,43 млн (+13,5%); Иркутская область — 1,43 млн (+20,2%).

Наименьший средний размер автокредитов зафиксирован в Ульяновской области — 1,15 млн рублей (+11,7%). Лидером по годовому приросту стала Саратовская область, где сумма кредита на покупку автомобиля выросла на 27,6% — с 1,05 до 1,34 млн рублей.

