Легендарному автобренду нашли необычное применение в России

Табуретка, рыболовная удочка или мусорный совок под названием Lotus? Нет, это не заготовка шутки на 1 апреля.

© Lotus

Британская марка спортивных и гоночных машин Lotus, принадлежащая китайскому автоконцерну Geely, может получить удивительное применение в России. О том, что хотят продавать под этим известным на весь мир торговым знаком, узнал «Рамблер/авто».

Заявитель из Москвы подал документ на регистрацию Lotus в Роспатенте сразу по 15 классам. Автомобилей в перечне будущих товаров под этой маркой, как ни странно, нет. Из транспортных средств в списке присутствуют разве что велосипеды и лодки. Но самое интересное — то, что имеется в данном перечне. Увидев такой лонг-лист на 1 апреля, можно было бы подумать, что это шутка.

Продавать под маркой Lotus в России хотят: клей, ножи, фонарики, зонты, сумки, солнцезащитные очки, сапоги и кепки, палатки, пледы и спальные мешки, шезлонги, кресла, табуретки, столы, матрацы, надувные и водяные кровати — чего в списке только нет. Название Lotus намерены дать даже совкам для мусора. Наконец, есть в перечне целый набор рыболова: удочки, крючки, лески, поплавки, наживки и прочее.

Заявка поступила в Роспатент 26 февраля этого года и находится на рассмотрении. Интересно, получит ли это обращение «зелёный свет», учитывая, что всё-таки речь идёт о всемирно известном бренде. И свободна ли вообще марка Lotus в России — это большой вопрос.

Культовая машина легенды Формулы 1 Айртона Сенны уйдёт с молотка