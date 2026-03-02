Таксопарки в России приостановили закупку автомобилей из-за нового закона

Таксисты ждут, когда Минпромторг РФ опубликует «белый» список автомобилей.

© Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

1 марта 2026 года в России вступил в силу закон о локализации такси. Отныне таксопарки смогут получать лицензии для перевозок только на автомобили отечественного производства. Проблема в том, что до сих нет финального списка моделей.

Предварительный перечень машин, допущенных к работе в такси, был опубликован ещё в октябре прошлого года. Список получился, мягко говоря, спорным, учитывая наличие в нём внедорожников «Нива» и УАЗ и отсутствие локализованных моделей Haval и Tenet.

Ожидается, что в окончательную версию списка попадут и Haval, и Tenet, а также машины возрожденной марки Volga. Неясно только, когда появится этот перечень. По версии источников, Минпромторг РФ уже направил список на утверждение в правительство.

Пока сложилась странная ситуация: закон об использовании российских автомобилей в такси вступил в силу, но какие автомобили можно задействовать в перевозках, а какие – нет, неясно. О том, как отреагировали на эту ситуацию таксопарки, рассказала исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская.

«В условиях отсутствия ясности по этому перечню перевозчики фактически приостановили инвестиции в обновление подвижного состава. Большинство участников рынка заняло выжидательную позицию, рассчитывая, что этот список будет расширен за счёт всех марок автомобилей, производимых в России», — сказала Лозинская в разговоре с РИА Новости.

В Минпромторге обещают обнародовать список автомобилей для такси после постановления правительства.

С 1 марта вступили в силу важные изменения для автомобилистов