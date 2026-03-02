«Москвич» объявил цены на кроссоверы новой линейки «М»

На презентации в понедельник, 2 марта, были обнародованы цены на автомобили «М70» и «М90».

© Андрей Колтун

Столичный автобренд «Москвич» раскрыл стоимость двух своих новинок — кроссоверов «М70» и «М90». Ценник на новые модели был объявлен на презентации в Москве, которую посетил корреспондент «Рамблер/авто».

Младший «Москвич М70» будет представлен в двух вариантах исполнения «Драйв» и «Ультра» и комплектоваться двигателями рабочим объёмом 1,5 или 2,0 литра в паре с роботизированной коробкой передач или «классической» 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. Цена на автомобиль будет начинаться от 2 689 000 рублей с учётом всех выгод и спецпредложений.

Флагман линейки «Москвич М90» будет доступен в версии «Утильмейт», которая агрегатируется двигателем 2,0 литра в сочетании с автоматической коробкой передач и полным приводом. Стоимость — от 3 855 000 рублей.

«Старт продаж намечен на начало марта 2026 года», — рассказали в представительстве столичного бренда.

Линейка «М» будет доступна на первом этапе в 60 дилерских центрах «Москвич» по всей стране. На автомобили распространяется гарантия 3 года или 100 000 км пробега и 2 года постгарантийной поддержки.

