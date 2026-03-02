Раскрыты характеристики и комплектации «Москвич М70»

Чем интересен и сколько стоит младший кроссовер из новой линейки «М»?

Столичный автобренд «Москвич» расширяет свою линейку. Уже в ближайшие дни стартуют продажи двух новых кроссоверов – «М70» и «М90». На презентации в Москве были раскрыты их характеристики.

Если флагманский «М90» будет доступен с безальтернативным мотором и единственной комплектацией, то младший «М70» получит два варианта оснащения и два версии двигателя. Версия «Драйв» оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 150 л.с., работающим в связке с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. «Ультра» предлагается с мотором мощностью 200 л.с. и объемом 2,0 литра, сочетающимся с классическим 9-ступенчатым «автоматом».

Комплектации «Москвич М70»:

«Драйв»: 19-дюймовые легкосплавные колесные диски, LED-оптика с противотуманными фарами, открывающаяся панорамная крыша со шторкой и электропривод двери багажника, электрорегулировки сиденья водителя с памятью настроек и двухзонный климат-контроль. «Теплые опции», включающие в себя подогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок омывателя. Аудиосистема на 6 динамиков.

«Ультра»: подрулевые лепестки ручного переключения передач, выбор режимов вождения, электрорегулировки сиденья пассажира, беспроводная зарядка для телефона, система камер кругового обзора 360° и комплексная система мониторинга слепых зон. 12-дюймовый экран мультимедийной системы, объединенный с электронной приборной панелью. Аудиосистема на 8 динамиков, поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

Обе версии имеют 6 подушек безопасности и системы фиксации детских кресел ISOFIX на задних боковых местах. В оснащение также входит комплекс продвинутых систем помощи водителю, таких как автоматическое экстренное торможение, адаптивный круиз-контроль и помощь удержания в полосе, датчики дождя и света, система автоматического управления дальним светом фар.

Цена на комплектацию «Драйв» составляет 3 099 000 рублей без учета скидок и спецпредложений. Версия «Ультра» предлагается по цене от 3 499 000 рублей.

