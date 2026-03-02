$77.1790.73

Опубликован прайс-лист на самый дорогой «Москвич» в истории

Иван Беликов

«Рамблер/авто» изучил прайс-лист на новый «Москвич М90», который по стоимости превосходит даже электрический «Москвич 3е».

Опубликован прайс-лист на самый дорогой «Москвич» в истории
Новый «Москвич М90» станет самым дорогим автомобилем с ДВС за 80-летнюю историю существования столичной марки. Без учёта скидок ценник на кроссовер составляет 4 199 000 рублей, следует из прайс-листа, поступившего в редакцию «Рамблер/авто».

7-местный кроссовер станет флагманом новой модельной линейки «М». Помимо рекордной стоимости, автомобиль получил самый мощный двигатель среди всех когда-либо выпускавшихся «Москвичей» – турбированный агрегат 2,0 мощностью 200 л.с. и 350 Н·м крутящего момента. Стыкуется мотор с 9-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Комплектация у кроссовера «Москвич М90» всего одна, но максимальная. В версию под названием «Утильмейт» включены все возможные опции:

  • Легкосплавные диски диаметром 20 дюймов;
  • Cветодиодная оптика с лазерной гравировкой на корпусе фар;
  • Противотуманные фары;
  • Cкрытые дверные ручки;
  • Рулевое колесо с регулировкой в четырёх направлениях;
  • Панорамная крыша с люком;
  • Трёхзонный климат-контроль;
  • Подогрев сидений первого и второго рядов;
  • Вентиляция передних сидений;
  • Полный пакет зимних опций, включая подогрев лобового стекла, форсунок омывателя, рулевого колеса и боковых зеркал;
  • Аудиосистема Bose с 12 динамиками и стереозвуком;
  • Мультимедийная система с 12,3-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto;
  • Камеры кругового обзора;
  • Передние и задние парктроники;
  • Шесть подушек безопасности;
  • Продвинутые электронные помощники (ADAS): адаптивный круиз-контроль, интеллектуальное управление дальним светом, система автоматического экстренного торможения, система мониторинга слепых зон, ассистент движения и смены полосы.

До появления «М90» самым дорогим «Москвичом» в истории – не учитывая раритетные и «капсульные» экземпляры – был электрический «Москвич 3е». Стоимость этого батарейного кроссовера начинается от 4 169 000 рублей.

