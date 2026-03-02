Опубликован прайс-лист на самый дорогой «Москвич» в истории
«Рамблер/авто» изучил прайс-лист на новый «Москвич М90», который по стоимости превосходит даже электрический «Москвич 3е».
Новый «Москвич М90» станет самым дорогим автомобилем с ДВС за 80-летнюю историю существования столичной марки. Без учёта скидок ценник на кроссовер составляет 4 199 000 рублей, следует из прайс-листа, поступившего в редакцию «Рамблер/авто».
7-местный кроссовер станет флагманом новой модельной линейки «М». Помимо рекордной стоимости, автомобиль получил самый мощный двигатель среди всех когда-либо выпускавшихся «Москвичей» – турбированный агрегат 2,0 мощностью 200 л.с. и 350 Н·м крутящего момента. Стыкуется мотор с 9-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.
Комплектация у кроссовера «Москвич М90» всего одна, но максимальная. В версию под названием «Утильмейт» включены все возможные опции:
- Легкосплавные диски диаметром 20 дюймов;
- Cветодиодная оптика с лазерной гравировкой на корпусе фар;
- Противотуманные фары;
- Cкрытые дверные ручки;
- Рулевое колесо с регулировкой в четырёх направлениях;
- Панорамная крыша с люком;
- Трёхзонный климат-контроль;
- Подогрев сидений первого и второго рядов;
- Вентиляция передних сидений;
- Полный пакет зимних опций, включая подогрев лобового стекла, форсунок омывателя, рулевого колеса и боковых зеркал;
- Аудиосистема Bose с 12 динамиками и стереозвуком;
- Мультимедийная система с 12,3-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto;
- Камеры кругового обзора;
- Передние и задние парктроники;
- Шесть подушек безопасности;
- Продвинутые электронные помощники (ADAS): адаптивный круиз-контроль, интеллектуальное управление дальним светом, система автоматического экстренного торможения, система мониторинга слепых зон, ассистент движения и смены полосы.
До появления «М90» самым дорогим «Москвичом» в истории – не учитывая раритетные и «капсульные» экземпляры – был электрический «Москвич 3е». Стоимость этого батарейного кроссовера начинается от 4 169 000 рублей.
