Опубликован прайс-лист на самый дорогой «Москвич» в истории

«Рамблер/авто» изучил прайс-лист на новый «Москвич М90», который по стоимости превосходит даже электрический «Москвич 3е».

© Москвич

Новый «Москвич М90» станет самым дорогим автомобилем с ДВС за 80-летнюю историю существования столичной марки. Без учёта скидок ценник на кроссовер составляет 4 199 000 рублей, следует из прайс-листа, поступившего в редакцию «Рамблер/авто».

7-местный кроссовер станет флагманом новой модельной линейки «М». Помимо рекордной стоимости, автомобиль получил самый мощный двигатель среди всех когда-либо выпускавшихся «Москвичей» – турбированный агрегат 2,0 мощностью 200 л.с. и 350 Н·м крутящего момента. Стыкуется мотор с 9-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.

© Москвич

Комплектация у кроссовера «Москвич М90» всего одна, но максимальная. В версию под названием «Утильмейт» включены все возможные опции:

Легкосплавные диски диаметром 20 дюймов;

Cветодиодная оптика с лазерной гравировкой на корпусе фар;

Противотуманные фары;

Cкрытые дверные ручки;

Рулевое колесо с регулировкой в четырёх направлениях;

Панорамная крыша с люком;

Трёхзонный климат-контроль;

Подогрев сидений первого и второго рядов;

Вентиляция передних сидений;

Полный пакет зимних опций, включая подогрев лобового стекла, форсунок омывателя, рулевого колеса и боковых зеркал;

Аудиосистема Bose с 12 динамиками и стереозвуком;

Мультимедийная система с 12,3-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto;

Камеры кругового обзора;

Передние и задние парктроники;

Шесть подушек безопасности;

Продвинутые электронные помощники (ADAS): адаптивный круиз-контроль, интеллектуальное управление дальним светом, система автоматического экстренного торможения, система мониторинга слепых зон, ассистент движения и смены полосы.

До появления «М90» самым дорогим «Москвичом» в истории – не учитывая раритетные и «капсульные» экземпляры – был электрический «Москвич 3е». Стоимость этого батарейного кроссовера начинается от 4 169 000 рублей.

