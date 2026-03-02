На российском авторынке не всё так безнадёжно: в феврале наметились подвижки

Подведены неоднозначные итоги продаж новых автомобилей в России в феврале 2026 года.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Спрос на новые автомобили в России падает четвёртый месяц подряд, об этом свидетельствуют данные за февраль 2026 года, опубликованные Минпромторгом РФ. Однако есть и несколько хороших моментов в цифрах по итогам последнего месяца зимы.

В феврале было продано 90 811 автомобилей всех категорий, что на 1% меньше, чем в январе. Причём единственным сегментом, который ушёл в минус, стали легковушки. Их реализация за месяц сократилась на 2%: с 81 940 до 80 479 единиц.

Лёгкие коммерческие автомобили (LCV) прибавили на 4% — до 5633 экземпляров. Продажи грузовиков выросли сразу на 19%: с 3248 до 3859 единиц, автобусов продано на 2% больше, чем в январе — 610 штук.

Интересно, что в годовом сравнении картина полностью противоположная. Легковых авто продано на 4% больше, чем в феврале прошлого года, а вот все остальные сегменты в минусе. Если суммировать, то относительно аналогичного периода 2025-го продажи сократились на 1% — с 91 323 до 90 811 единиц.

Продажи автомобилей по сегментам в феврале 2026 года:

Легковые автомобили — 80 479 единиц (+4% относительно февраля 2025 года);

Лёгкие коммерческие автомобили — 5863 (-27%);

Грузовики — 3859 (-26%);

Автобусы — 610 (-25%).

В общей сложности за первые два месяца 2026 года в России продано 182 230 автомобилей всех категорий. Это на 6% меньше, чем в январе-феврале прошлого года, когда было реализовано 193 820 машин. По легковушкам спад чуть меньше — со 165 822 до 162 419 штук, то есть на 2%.

Провал АвтоВАЗа, взлёт цен на бензин и пророческий прогноз Путина