ГИБДД сообщила о рекордной сумме штрафов с дорожных камер

Стало известно, сколько «писем счастья» получили российские водители в прошлом году.

© Евгений Одиноков/РИА Новости

Российские автомобилисты «насобирали» рекордную сумму штрафов, выписанных по автоматическим комплексам фотовидеофиксации в 2025 году. Это почти в два с половиной раза больше, чем в начале текущего десятилетия.

Как рассказал ТАСС со ссылкой на данные ГИБДД, в прошлом году сумма штрафов с дорожных камер составила 206 млрд рублей. Для сравнения, в 2024-м водители нарушили правила на 149 млрд рублей, то есть разница в 38%. При этом самих постановлений ГИБДД оказалось даже меньше — 214 млн против 237 млн административных дел.

Суммы штрафов с дорожных камер и количество постановлений с начала 2020-х:

2025: 206 млрд рублей / 214 млн постановлений;

2024: 149 млрд рублей / 237 млн постановлений;

2023: 140,9 млрд рублей / 220 млн постановлений;

2022: 112,9 млрд рублей / 183,5 млн постановлений;

2021: 104,1 млрд рублей / 160,7 млн постановлений;

2020: 94,2 млрд рублей / 145,5 млн постановлений.

Такое резкое увеличение суммы штрафов объясняется не только ежегодным ростом количества систем фото- и видеофиксации на российских дорогах. В конце концов, постановлений ведь даже меньше, чем в предыдущие два года. Прежде всего, связано это с тем, что в прошлом году штрафы за нарушения ПДД выросли в полтора раза.

