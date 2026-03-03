Впервые с января в Москве замедлился рост цен на бензин

Бензин на столичных АЗС продолжает дорожать, но уже не такими высокими темпами, в феврале.

© Григорий Сысоев/РИА Новости

Подорожание бензина на московских автозаправках (АЗС) замедлилось впервые за месяц с лишним. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА), которые изучил «Рамблер/авто».

Если неделей ранее стоимость бензина на столичных заправках выросла в среднем на 20 копеек, то с 24 февраля по 2 марта рост стоимости топлива составил 4,3 копейки. Это наименьший прирост за с конца января. Предыдущие четыре недели средний рост стоимости литра бензина не опускался ниже 13 копеек.

Литр АИ-92 и АИ-95 за последнюю неделю подорожал на 1 и 2 копейки соответственно, АИ-100 прибавил в цене на 10 копеек. Дизельное топливо стало дороже на 1 копейку.

Как изменилась стоимость бензина и дизтоплива в Москве с 24 февраля по 2 марта:

АИ-92: +1 копейка, с 63,13 до 63,14 рубля;

АИ-95: +2 копейки, с 69,62 до 69,64 рубля;

АИ-100: +10 копеек, с 94,32 до 94,51 рубля;

ДТ: +1 копейка, с 76,70 до 76,71 рубля.

О том, как изменились цены на бензин и солярку в конце февраля – начале марта на АЗС по всей России, станет известно 4 марта, когда Росстат опубликует свой еженедельный отчёт.

