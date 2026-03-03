Три года с возвращения «Москвича»: сколько продано автомобилей за это время

Обнародованы результаты продаж новых машин «Москвич» за последние три года.

© Андрей Колтун

3 марта 2026 года исполняется ровно три года с момента запуска продаж «Москвич» нового поколения. Сколько автомобилей возрождённой столичной марки было продано за это время? Об этом узнал корреспондент «Рамблер/авто».

На презентации новых моделей «М70» и «М90» накануне руководство «Москвича» подтвердило, что с весны 2023-го продано чуть больше 50 тысяч автомобилей. Притом что изначально столичный автозавод планировал продавать по 50 тысяч машин в год.

Отдельную статистику по годам на «Москвиче» не представили, но, судя по озвученным ранее данным, самым успешным для завода стал 2024-й — около 23 тысяч проданных авто. В 2023-м и 2025-м было реализовано 13 тысяч и 15,5 тысяч соответственно.

На сегодняшний день линейка «Москвича» состоит из перелицованных копий китайских моделей JAC. Среди них — кроссоверы «Москвич 3», «3е» и «8», а также седан «Москвич 6». Уже в ближайшие дни в продажу поступят паркетники новой линейки «М»: среднеразмерный «М70» и полноразмерный «М90» построены на базе «китайцев» марки MG.

На «Москвиче» не скрывают, что именно слабые продажи стали причиной сотрудничества с ещё одним брендом из Поднебесной, и, следовательно, появления «М70» и «М90» в модельной линейке. От планов продавать 50 тысяч автомобилей в год на московском предприятии не отказываются.

Официальная дилерская сеть «Москвича» на сегодняшний день насчитывает 85 точек продаж в 54 городах России. Стоимость автомобилей с учётом новой линейки варьируется в пределах от 1,7 до 4,1 млн рублей.

Опубликован прайс-лист на самый дорогой «Москвич» в истории