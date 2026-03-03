В России стартовали продажи GAC S7: сколько стоит новый гибридный кроссовер

В российских автосалонах появился полуэлектрический кроссовер с силовой установкой мощностью около 500 л.с. и запасом хода свыше 850 км.

© GAC

Российское подразделение GAC сообщило о запуске продаж гибридного кроссовера S7. Со вторника, 3 марта, новинка доступна в официальной дилерской сети.

Полуэлектрический паркетник оснащается безальтернативной силовой установкой с бензиновым двигателем-генератором на 156 л.с. и двумя электромоторами, выдающими 340 сил. С места до 100 км/ч автомобиль разгоняется всего за 6,7 секунды. Тяговая батарея на 36,3 кВт·ч обеспечивает запас хода 153 км на одной только электротяге и 867 км на одном баке/заряде.

© GAC

На российском рынке GAC S7 представлен в двух комплектациях: штатной ST и максимальной SX Premium. Кроссовер доступен в восьми цветах кузова: черном, ультрачерном, белом, белом с черной крышей, сером, сером матовом, зеленом и зеленом матовом. Вариантов оформления салона три: темный, светлый и терракотовый.

Стоимость GAC S7 в начальной комплектации ST без учёта скидок и специальных программ составляет от 5 699 000 рублей. Вариант оснащения SX Premium обойдётся минимум в 6 049 000 рублей.

Гарантия распространяется на первые 5 лет эксплуатации или первые 150 000 км пробега. Гарантийный срок на основные элементы гибридной системы — 8 лет.

