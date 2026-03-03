Самый популярный в России кроссовер получил новый двигатель

Haval Jolion начали оснащать новым мотором российской сборки.

© GWM

В ближайшие недели в продаже в России появится обновлённый кроссовер Haval Jolion, выпускаемый на автозаводе в Тульской области. Бестселлер отечественного SUV-сегмента получит новый двигатель, и не только.

Как рассказали в пресс-службе российского офиса, полноприводный Jolion обзаведётся более тяговитым мотором, собираемым на российском заводе Haval. Агрегат имеет такую же конфигурацию, как и нынешний турбомотор GW4B15D: четыре цилиндра с рядным расположением, турбонаддув объемом 1,5 литра. Мощность тоже не изменилась и составляет 150 л.с., но крутящий момент вырос с 230 Н·м до 270 Н·м и достигается уже при 1500 об/мин.

«Это позволило сократить время разгона с места до 100 км/ч с 9,8 до 9,1 с, а максимальную скорость увеличить до 190 км/ч. Новый двигатель соответствует экологическому классу Евро-6, благодаря чему снижен расход топлива и в смешанном цикле теперь составляет 7,6 л/100 км», — подчеркнули в пресс-службе Haval.

Переднеприводный Jolion оснащается привычной рядной «турбочетвёркой» 1,5 мощностью 143 л.с. (210 Н·м). Коробок передач, как и раньше, две — 6-ступенчатая «механика» или 7-скоростной «робот».

© GWM

Кроме технической составляющей, некоторые изменения претерпел интерьер Haval Jolion:

Рулевое колесо получило утолщенный обод, расположение кнопок на нём сохранилось;

Изменена форма блока управления на центральной консоли под дисплеем: расположение аналоговых кнопок изменилось, добавлена ротационная рукоятка управления громкостью и выключения аудиосистемы;

Оптимизирован стиль фоновой подсветки салона для более комфортного восприятия;

Вращающийся переключатель режимов коробки передач на тоннеле между сиденьями уступил место классическому вертикальному электронному джойстику;

В салоне появились дополнительные разноформатные зарядные порты, мощность беспроводной зарядки смартфона выросла до 50 Вт;

Мультимедийная система получила голосовое управление, работающее в офлайн-режиме. Система распознает порядка 300 голосовых команд — от регулировки звука до настройки климат-контроля.

Haval Jolion по-прежнему имеет четыре комплектации, но из-за нового закона об англицизмах они были переименованы и называются теперь «Комфорт», «Оптимум», «Премиум» и «Техно+». Стоимость составит от 2 049 000 до 2 899 000 рублей. Подорожает только начальная комплектация, которая сейчас стоит 1 999 000 рублей. Старт продаж обновлённого Haval Jolion состоится до конца марта.

Китайские автомобили в России: какие марки, где и как собирают, кто продаёт