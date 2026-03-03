В России возобновились продажи переднеприводного Geely Atlas

Популярный кроссовер в 2WD-версии вернулся на российский рынок с новым двигателем.

© Geely

Российское подразделение Geely объявило о возобновлении продаж кроссовера Geely Atlas в переднеприводном исполнении. Из автосалонов эта версия исчезла в январе этого года.

Моноприводный Atlas вернулся на российский рынок с новым двигателем. Если прежде переднеприводный вариант оснащался четырёхцилиндровым турбированным мотором 2,0 на 200 л.с. (325 Н·м), то теперь под капотом установлена «турбочетвёрка» 1,5 мощностью 147 л.с. (270 Н·м). Аналогичный силовой агрегат устанавливается на Geely Coolray и Geely Cityray. За переключение передач отвечает привычный 7-ступенчатый «робот».

© Geely

Предусмотрено четыре различных режима движения:

Экономичный (ECO) — для лучшей экономии топлива при плавных нажатиях педали газа;

Комфортный (Comfort) — обеспечивает баланс между экономичностью и динамикой;

Спортивный (Sport) — раскрывает потенциал двигателя и трансмиссии для получения максимальной динамики;

Интеллектуальный (Intelligent) — адаптируется к стилю вождения и может определить оптимальные параметры в зависимости от ситуации.

Комплектация у моноприводного Geely Atlas всего одна — начальный вариант оснащения Люкс (Luxury). Подробно об опциях мы рассказывали ещё в начале февраля.

Стоимость переднеприводного Geely Atlas — 449 990 рублей. С учетом специальных программ ценник начинается от 3 189 990 рублей.

Стандартный «нестандарт»: тест-драйв кроссовера Geely Atlas, фото Джили Атлас снаружи и внутри салона