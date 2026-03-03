В России хотят ужесточить правила постановки авто на учёт в ГИБДД

Россиянам рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются продавцы машин с пробегом.

© Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

Правила купли-продажи подержанных автомобилей в России предложили ужесточить, чтобы защитить продавцов от недобросовестных покупателей. Законопроект с соответствующими поправками подготовили депутаты Госдумы РФ Сергей Миронов и Яна Лантратова, говорится в сообщении на сайте партии «Справедливая Россия».

Депутаты предложили обязать продавцов автомобилей с пробегом в течение 24 часов уведомлять ГИБДД о заключении сделки – направлять скан или фото договора через Госуслуги. Кроме того, на основе этих сведений проданная машина будет автоматически сниматься с учёта через 10 дней, если новый собственник не зарегистрировал её на своё имя в течение этого срока.

«Сейчас многие покупатели специально не ставят машину на учёт в ГИБДД в положенные 10 дней. Им выгоднее заплатить небольшой штраф за езду без регистрации, чем оформлять ОСАГО. Не хотят платить транспортный налог и отвечать за штрафы с камер.

В итоге все проблемы достаются старому владельцу. Ему приходят штрафы, он ходит по судам и ГИБДД, чтобы снять регистрацию авто с себя. А бывает и так, что недобросовестные покупатели «переписывают» договор купли-продажи задним числом. Или вообще подделывают документы. Что по сути является мошенничеством», — объяснили авторы законопроекта.

Инициатива направлена на рассмотрение главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву. В Госдуме уверены, что в случае одобрения законопроекта на российской вторичке станет меньше случаев с уклонением от регистрации, подделки договоров и перекладыванием штрафов на старого владельца.

