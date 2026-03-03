За что в России лишают водительских прав: ГИБДД назвала главную причину

75% случаев лишения водительского удостоверения приходится на один вид нарушения правил дорожного движения.

© Антон Новодерёжкин/Коммерсантъ

280 569 автомобилистов в России лишились водительских прав в 2025 году. Три четверти всех этих случаев связаны с ездой в нетрезвом виде, об этом свидетельствуют данные Госавтоинспекции.

По причине управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или отказа от медосвидетельствования без прав на срок от 1,5 до 2 лет остались 210 тысяч водителей. Это 75% всех постановлений.

Остальные 25% лишений прав на управление авто в прошлом году связаны с выездом на встречную полосу, повторным превышением скорости, зафиксированным сотрудником ГИБДД повторным проездом на красный свет, несоблюдением правил пересечения ж/д переезда, оставлением места ДТП.

Общее количество постановлений ГИБДД о лишении водительских прав в прошлом году стало минимальным с 2022 года. В 2022-м удостоверение отобрали у 364 тысяч автомобилистов, в 2023-м – у 340 тысяч, в 2024-м – у 299 тысяч.

Верховный Суд отменил лишение прав за отказ от проверки на алкотестере