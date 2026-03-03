«Наихудший результат за 10 лет». Российский авторынок стагнирует

Эксперты АЕБ рассказали, какие меры могут оживить отечественный авторынок.

Спрос на новые легковые и лёгкие коммерческие автомобили (LCV) в России в феврале 2026 года стал худшим за последние десять лет. Об этом при подведении итогов последнего месяца зимы сообщил Комитет автопроизводителей АЕБ.

По подсчётам организации, в феврале было продано 75 472 легковушек и пикапов, микроавтобусов, фургонов. Это на 6% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

«Мы видим наихудший результат за последние 10 лет, если не учитывать февраль 2023 года (41 851 авто — прим. «Рамблер/авто»). Однако, если сравнить февраль с январём текущего года, то объём продаж примерно одинаковый, что может говорить о стагнации рынка», — прокомментировал председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев.

В АЕБ отметили, что к подвижкам на рынке не привёл даже грядущий пересмотр правил утильсбора для иномарок, ввозимых из Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии. То же самое можно и сказать про закон о локализации такси, который вступил в силу с 1 марта.

«Ожидание изменений исчисления утилизационного сбора на автомобили из стран ЕАЭС, вступление в силу закона о локализации такси мало повлияли на рынок и не смогли подстегнуть его, хотя ещё возможно проявление влияния этих факторов в марте», — заключил Калицев.

В Комитете автопроизводителей подчеркнули, что по-настоящему оживить авторынок смогут только дополнительные меры господдержки, значительное расширение списка автомобилей для такси и различные меры стимулирования покупательного спроса. В противном случае переломить нынешнюю негативную тенденцию будет весьма затруднительно.

