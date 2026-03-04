Спрос на новые легковые авто в России остаётся на рекордно низком уровне

Продажи легковушек без пробега падают четвертый месяц подряд.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Спрос на новые легковые автомобили в России в феврале 2026 года оказался примерно на том же уровне, что и в январе, когда продажи за один месяца рухнули на 40,9% и опустились до минимального значения с весны прошлого года. Об этом свидетельствуют данные «Автостата».

В феврале дилеры продали 80 027 автомобилей в возрасте до трёх лет, что на 0,7% меньше январского показателя. Таким образом, продажи легковых машин в России падают четвёртый месяц подряд.

Относительно аналогичного периода прошлого реализация чуть-чуть подросла — на 2,5%. Однако это во многом объясняется тем, что в феврале 2025-го продажи были наихудшими за последние 12 месяцев.

По итогам января-февраля сегмент новых легковушек оказался в минусе — продано 160 631 машин. Это на 3,9% меньше, чем в начале 2025 года, когда россияне купили 167 117 автомобилей.

