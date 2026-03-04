Названы бестселлеры российского авторынка в феврале 2026 года

Какие сюрпризы произошли в модельном рейтинге в конце зимы?

Тяжёлый для российского авторынка февраль 2026 года принёс несколько любопытных и даже, можно сказать, исторических перестановок в списке наиболее востребованных легковых автомобилей. Модельный рейтинг по итогам последнего месяца зимы представил «Автостат».

Обладателем первой строчки 41-й месяц подряд стала Lada Granta, разошедшаяся тиражом 7289 экземпляров. Но позади бестселлера АвтоВАЗа произошли большие изменения. Так, на второе место вышел кроссовер Tenet T7, отодвинувший на третью строчку Haval Jolion. Таким образом, в SUV-сегменте впервые за последние два с лишним года сменился лидер.

Продолжает падать всё дальше Lada Vesta. Одна из самых популярных моделей АвтоВАЗа ещё в июле прошлого года уверенно занимала второе место по продажам, к январю скатилась на пятую позицию, а в феврале и вовсе оказалась седьмой. «Веста» пропустила вперёд даже родственный внедорожник Lada Niva Travel, что случилось впервые с июля 2023 года.

Топ-10 самых продаваемых новых легковых автомобилей в России в феврале 2026 года:

Lada Granta — 7289 (-23,4%); Tenet T7 — 4641 (новичок рынка); Haval Jolion — 4336 (+15%); Belgee X50 — 3530 (+191%); Lada Niva Travel — 3486 (+25,7%); Tenet T4 — 3208 (новичок рынка); Lada Vesta — 3035 (-62,8%); Mazda CX-5 — 2 554 (+2769,7%); Lada Niva Legend — 2031 (-3,1%); Geely Monjaro — 1795 (-6,1%).

В марочном рейтинге первую строчку уверенно занимает Lada с результатом продаж 19 040 штук и рыночной долей 23,7%. Haval удерживает второе место — 10 155 (12,6%). Замыкает тройку лидеров Tenet с 8626 проданными автомобилями (10,7%).

