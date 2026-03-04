Россиянам рассказали о снижении стоимости ОСАГО

Полис обязательного автострахования подешевел на 335 рублей.

© Григорий Сысоев/РИА Новости

Стоимость полиса обязательного автострахования ОСАГО снизилась на 4,5%. Об этом при подведении итогов 2025 года рассказал Российский союз автостраховщиков (РСА).

Если в 2024-м «автогражданка» обходилась водителям в среднем в 7615 рублей, то в прошлом году её стоимость снизилась до 7280 рублей. В то же время средний размер выплат по страховым случаям вырос на 20,2%: со 105 532 до 126 896 рублей.

«Минувший год был насыщенным для ОСАГО, но, несмотря на рост цен на запчасти по некоторым популярным маркам, страховщикам удается удерживать рост средней премии по ОСАГО на одном уровне. И это возможно благодаря цифровому развитию и справедливым тарифам для добросовестных водителей», — отметил президент РСА Евгений Уфимцев.

В общей сложности за январь-декабрь 2025 года страховщики выплатили 232,5 млрд рублей (+6,2%). Количество заключенных договоров за 12 месяцев составило 54,4 млн.

