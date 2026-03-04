АвтоВАЗ придумал новое название для автомобилей Lada

Тольяттинский автогигант получил авторские права на любопытное наименование.

© Thomas Körbel/dpa/Global Look Press

Российский концерн АвтоВАЗ пополнил список своих товарных знаков, запатентовав новое наименование для машин Lada. На регистрацию товарного знака обратил внимание «Рамблер/авто».

В базе ФИПС опубликован бренд Lada Parus. Под этим товарным знаком планируется продавать автомобили, запчасти, а также игрушечные машинки и конструкторы. Также марка зарегистрирована по классу «ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств».

Заявка в Роспатенте была подана ещё в феврале прошлого года, но зарегистрирована только 4 марта 2026 года. Срок действия авторских прав на бренд Lada Parus рассчитан до февраля 2035 года.

© ФИПС

Означает ли регистрация, что в скором времени в модельной линейке АвтоВАЗа появится модель под названием Lada Parus? Необязательно. Зачастую компании оформляют авторские права на привлекательные наименования, так сказать, на всякий случай — вдруг пригодится в будущем.

В пуле тольяттинского автопроизводителя сейчас имеется десяток зарегистрированных брендов, которые никогда не использовались. Среди них такие названия, как Fortuna, Svoboda, Slavia, Ladoga, Intriga, Kvest, Binar, Antiga, XRave, Excite, Quanta.

