«Лезут в одну нишу». Российский эксперт раскритиковал автобренды

Аналитик назвал одну из главных проблем отечественного авторынка.

© Volkswagen Polo/Shutterstock

Спрос на новые легковые автомобили в России пойдёт вверх, если на отечественном рынке появятся бюджетные иномарки уровня немецкого Volkswagen Polo и корейского Hyundai Solaris. Об этом заявил сооснователь и генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков.

Продажи новых легковушек идут на спад уже четвёртый месяц и в феврале достигли минимума с весны 2025 года. Дилеры продали всего 80 027 машин, то есть вдвое меньше, чем в самые результативные месяцы прошлого года, как в октябре.

«Нужно заводить новый сегмент доступных автомобилей. Раньше сегмент-B занимал треть рынка, сейчас это 2%, и то благодаря уходящему Solaris. Этого сегмента нет как такового.

То есть нужна хорошая, надёжная, доступная иномарка за 1,5 млн рублей уровня Volkswagen Polo или Hyundai Solaris, Kia Rio. Несколько таких иномарок дали бы плюс 300-400 тысяч рынку», – отметил Целиков в стриме «Автостат. Оперативка».

По словам автоэксперта, сейчас 90% продаваемых иномарок в России — кроссоверы более дорогих сегментов.

«Из них 80% – однотипные кроссоверы C или D-сегмента, с двигателем объёмом 1-1,5 литра и плюс-минус все один на другой похожие.

Самое обидное, что производители запускают проекты и лезут в одну и ту же нишу, показывая очередные однотипные китайские кроссоверы. Да простят меня коллеги из брендов, но именно это вы сейчас делаете. Вы впихиваете невпихуемое в кусочек рынка, а потом удивляетесь, почему рынок не растёт», — заявил гендиректор «Автостата».

В прошлом году россияне купили 940 тысяч кроссоверов, что составило 71% от всех продаж новых легковых авто.

