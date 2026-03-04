Бесплатные парковки в Москве 8 и 9 марта: где можно оставить автомобиль

Парковки в столице будут бесплатными на всех улицах в ближайшие воскресенье и понедельник.

В Международный женский день 8 Марта и последующий выходной 9 марта парковки в Москве будут бесплатными. Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин.

Жителям и гостям Москвы не придётся платить за парковку как в зонах с динамическим ценообразованием, так и за стоянку с фиксированным тарифом 380, 450 и 600 рублей в час. Единственное исключение – закрытые парковки со шлагбаумом.

В субботу, предпраздничный день, все московские парковки будут работать по тарифам, которые не отличаются от расценок в будни.

В 2026 году у автомобилистов в Москве есть 21 день бесплатной парковки на всех улицах города: 1-10 января, 23 февраля, 8-9 марта, 1-2, 9 и 11 мая, 12-13 июня, 4 ноября, 31 декабря.

