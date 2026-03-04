В России отзывают больше 30 тысяч Kia Rio из-за угрозы короткого замыкания

Седаны и хэтчбеки Rio признаны небезопасными.

© KIA

Свыше 30 тысяч автомобилей Kia Rio в России отправлены на принудительный ремонт из-за риска короткого замыкания и возгорания. Об этом сообщил Росстандарт со ссылкой на официального дистрибьютора «Киа Россия и СНГ».

Сервисная кампания распространяется на седаны и хэтчбеки Rio, проданные с 2011 по 2018 годы. VIN-коды автомобилей, которые подлежат вызову в сервис, опубликованы на сайте Росстандарта. Всего под отзыв попали 33 013 машин.

«Причина отзыва транспортных средств: возможное короткое замыкание в блоке предохранителей», — сказано в заявлении Росстандарта.

В рамках отзывной кампании специалисты дилерских центров «Киа Россия и СНГ» заменят предохранители гидроэлектронного блока управления и нанесут корректный стикер на крышку блока. Все работы будут проведены бесплатно.

