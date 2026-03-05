Россиянам рассказали о серьёзном подорожании автомобилей

Названа средняя стоимость новой легковой машины в конце зимы 2026 года.

© Natasha Zakharova/Shutterstock

За последние 12 месяцев новые легковые автомобили в России подорожали более чем на 10%. Об этом при подведении итогов февраля на отечественном авторынке сообщило аналитическое агентство «Автостат».

Средневзвешенная стоимость легковушки возрастом до трёх лет на сегодняшний день составляет 3,49 млн рублей. Для сравнения, в феврале прошлого года ценник был на уровне 3,12 млн рублей. То есть за год машины в России подорожали в среднем на 370 тысяч рублей или 12%.

«Цены растут — от этого никуда не деться. К прошлому месяцу условно 0%, тут символические -0,1%», — заключил замначальника отдела аналитики «Автостата» Дмитрий Ярыгин в стриме «Автостат Оперативка».

Средняя стоимость легкового авто с пробегом по итогам февраля составила 1,19 млн рублей. Это на 2% больше в годовом сравнении и сопоставимо с ценником в январе.

