Китайские автоконцерны пострадали из-за конфликта на Ближнем Востоке

Автопроизводители лишились сразу нескольких важных каналов поставок машин.

© Associated Press/East News

Конфликт на Ближнем Востоке привёл к серьёзному сбою поставок китайских автомобилей в зарубежные страны и фактически закрыл «китайцам» один из ключевых международных рынков, передаёт портал CarNewsChina.

Компании из Поднебесной вынуждены приостановить как прямые поставки автомобилей в Иран, так и транзит через Дубай в страны Ближнего Востока, Западной Африки и Северной Африки.

«Многие китайские автокомпании используют Дубай в качестве перевалочного пункта для экспорта на другие рынки Ближнего Востока или Западной и Северной Африки. Теперь весь этот процесс поставок нарушен, потому что транзитный маршрут стал небезопасным», — говорит представитель одного из китайских государственных автопроизводителей.

По итогам прошлого года только в ОАЭ китайские автопроизводители экспортировали 567 тысяч машин. Это третий по величине показатель после Мексики и России.

Затронул военный конфликт на Ближнем Востоке и поставки китайских автомобилей в Европу. Транспортировка морскими автовозами через Красное море и Суэцкий канал сейчас небезопасна, и суда с автомобилями для европейского рынка приходится перенаправлять в обход мыса Доброй Надежды, что увеличивает маршрут на полторы-две недели.

