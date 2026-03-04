Минпромторг обновил список авто, допущенных для работы в такси

Помимо Haval и Tenet в перечне также нет УАЗов, однако там появились новые Москвичи, UMO и вторая модель Sollers.

Министерство промышленности и торговоли опубликовало обновлённую версию списка автомобилей, подпадающих под требования закона о такси.

В новый перечень вошли:

Lada (Granta , Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel, Niva Legend);

Sollers (SP7, SF1);

Evolute (i-Joy, i-Sky, i-Space)

Voyah (Free, Dream, Passion);

Москвич (3, 3е, 6, 8, М70, М90);

UMO (модель 5).

Напомним, что ранее в первой редакции этого документа, который был опубликован в октябре, присутствовали модели УАЗ, однако теперь их нет.

Кроме того, неожиданностью стало и то, что в списке по-прежнему нет моделей Haval, производящихся в Тульской области, и Tenet, выпускающихся на бывшем заводе Volkswagen под Калугой.

Вместе с тем в обновлённый список добавили еще одну модель Sollers (SF1), новые «Москвичи» (М70 и М90), а также недавно представленный электромобиль UMO 5, который также выпускается на столичном предприятии.

«Актуализирован перечень автомобилей отечественного производства, подпадающих под утвержденные параметры закона о локализации такси. Напомним, данный перечень предполагает возможность регулярного обновления с учетом моделей, которые будут производиться в России в рамках СПИК с обязательствами по углублению локализации», — отметили в ведомстве.

Напомним, что 1 марта к работе в такси допускаются лишь собранные автомобили, которые набирают определенный уровень баллов по локализации или произведенны в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

Для Калининградской области и некоторых регионов Сибири закон о локализации такси предусматривает отсрочку: там они начнут применяться с 1 марта 2028 года. Для Дальнего Востока предусмотрена отсрочка до 1 марта 2030 года.