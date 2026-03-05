В России незаметно запустили проверку ОСАГО по камерам

Пока автоматическая система работает с некоторыми нюансами.

© Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ

Автоматическая система проверки полисов обязательного автострахования ОСАГО по камерам работает на дорогах с начала 2026 года. Пока речь идёт лишь об одном регионе и отдельных категориях автомобилей.

Как пишет газета «Известия», выявлять водителей без автогражданки с помощью камер начали в Москве. На данном этапе фотовидеофиксация распространяется только на такси и грузовики, сведения об ОСАГО на которые имеются в Национальной страховой информационной системе (НСИС).

«По другим категориям транспорта таких данных у города нет. Поэтому автоматический обмен информацией сейчас возможен только в отношении этих машин», — пояснил оператор автоматизированной информационной системы страхования.

Система работает по следующему принципу: изображение с дорожной камеры поступает в единую информационную систему Департамента транспорта и НСИС. В дальнейшем город передаёт сведения по номеру автомобиля, а страховщики по своей базе данных проверяют, застраховано транспортное средство или нет. При отсутствии полиса Дептранс отзывает разрешение на работу в такси или въезд грузовика в город.

Полноценная проверка ОСАГО на всех автомобилях стартует по России в октябре-декабре 2026 года. Если полиса нет, то водителю придёт штраф в размере от 500 до 800 рублей.

