Путин приказал решить проблему электросамокатов на российских улицах

Президент поручил убрать с тротуаров электрические самокаты и велосипеды.

Президент России Владимир Путин поручил навести порядок с движением электрических велосипедов и самокатов на городских улицах. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.

О проблеме езды средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам глава государства однозначно высказался в декабре прошлого года. Тогда он отметил, что такие транспортные средства представляют опасность для пешеходов.

«Минтрансу России с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с МВД России предложения по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем», — говорится в публикации на портале Кремля.

Президент поручил ведомствам рассмотреть вариант с ограничением на передвижение СИМ по тротуарам. Срок исполнения указа — 1 июля 2026 года.

