Belgee анонсировала новый кроссовер для российского рынка

Раскрыты первые подробности новинки белорусского бренда.

© Belgee

Белорусская автомобильная марка Belgee объявила о запуске предпродаж новой версии своего компактного кроссовера X50 в России. Отдельная модификация получила название X50+ и станет четвёртой моделью бренда в российской линейке.

Новый кроссовер X50+ имеет несколько иные габариты в сравнении с оригиналом: длина составляет 4380 мм (-50 мм), ширина достигает 1810 мм (+10 мм), а высота — 1615 мм (+6 мм), колёсная база не изменилась и равна 2600 мм. Дорожный просвет вырос на 2 мм — до 182 мм.

Кроме того, у Belgee X50+ другой мотор. Под капотом установлена «турбочетвёрка» 1,5 мощностью 147 л.с. (270 Н·м) вместо 1,5-литровой «турботройки» на 150 «лошадок» и 255 Н·м крутящего момента. За переключение передач по-прежнему отвечает 7-ступенчатый «робот», крутящий момент передаётся только на передние колёса.

Ещё новый кроссовер оснащён адаптивным круиз-контролем, впервые включенным в набор опций X50, и усовершенствованной электроникой.

«Автомобиль получил сертификат ОТТС и в ближайшем будущем поступит в российскую дилерскую сеть бренда», — рассказали в пресс-службе Belgee.

Сроки запуска продаж и стоимость Belgee X50+ будут объявлены отдельно. Ценник на X50 начинается от 2 479 990 рублей без учёта различных спецпрограмм и скидок.

Лукашенко в жёсткой форме потребовал создать белорусский легковой автомобиль