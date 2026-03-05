Новая российская марка продала 50 тысяч автомобилей за полгода

Уже в ближайшие месяцы линейка автобренда пополнится новыми моделями и модификациями.

Новый российский бренд Tenet отметил полгода с выхода на рынок продажей юбилейного, 50-тысячного автомобиля. Об этом в четверг, 5 марта, рассказала пресс-служба марки.

Продажи Tenet начались в августе прошлого года и за эти шесть месяцев бренд не просто расширил линейку до трёх моделей, но и вышел в лидеры отечественного авторынка. По итогам февраля марка попала в топ-3 самых востребованных, уступив только Lada и Haval, а кроссовер T4 вышел на второе место в модельном рейтинге и уступает теперь только Lada Granta.

Помимо T4, в модельной гамме Tenet представлены кроссоверы T4 и T8. На май этого года запланирован дебют нового флагмана T9 и запуск новой линейки Tenet Plus.

«Мы продолжаем подготовку к расширению модельного ряда, и уже в первом полугодии 2026 года, как и обещали, предложим новые модели и модификации, что позволит нам укрепить лидирующие позиции на рынке», — прокомментировал Илья Перминов, операционный директор бренда Tenet.

Дилерская сеть Tenet охватывает территорию от Калининграда до Сахалина и насчитывает 211 центров продаж и сервисного обслуживания. Суммарный период технической поддержки составляет 5 лет или 150 000 км. Пакет включает 3 года заводской гарантии и 2 года дополнительной технической поддержки.

