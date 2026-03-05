Машины «Автотора» не допустили к работе в такси: Минпромторг РФ от комментариев отказался

Автомобилей производства калининградского завода нет в новом списке.

Вопрос об отсутствии автомобилей сборки завода «Автотор» в новой версии списка марок и моделей, допущенных к работе в такси с 1 марта, остался без ответа. Об этом рассказал калининградский деловой портал Rugrad, обратившийся за разъяснением в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

Накануне вечером, 4 марта, Минпромторг опубликовал новый перечень машин для такси. Вопреки ранее сделанным заявлениям, ведомство не включило в список локализованные китайские автомобили Haval и Tenet, а также машины «Автотора». Причём если Tenet и Haval обещают добавить в следующую версию списка, то про продукцию «Автотора» не сказано ни слова.

«В Минпромторге РФ не смогли прокомментировать невключение автомобилей «Автотора» в перечень допускаемых для такси, предложив направить запрос непосредственно в холдинг», — сообщил Rugrad.

Калининградский завод выпускает перелицованные китайские автомобили под своими брендами. Среди них — «Амберавто», «Амбертрак» и Eonyx. Имеются в линейке предприятия и китайские марки Jetour, Kaiyi, BAIC, Forthing, SWM. На «Автоторе» ранее признали, что их машинам не хватает баллов локализации, но все обязательства по специальному инвестиционному контракту (СПИК) площадка выполняет, и этого в теории должно быть достаточно для попадания в список Минпромторга.

В январе сразу четыре автомобиля калининградского завода — электрические «Амберавто А5» и Eonyx M2, Profi / Cargo — были включены в обновлённую программу льготного автокредитования в 2026 году.

