Названа причина, по которой УАЗ убрали из списка автомобилей для такси

Стали известны подробности исключения «Хантера» и «Патриота» из реестра такси.

На Ульяновском автозаводе (УАЗ) объяснили, почему их машины были исключены из списка допущенных к работе в такси с 1 марта 2026 года. Как выяснилось, это произошло по инициативе самого предприятия.

В первоначальную версию перечня локализованных автомобилей для пассажирских перевозок в такси попали внедорожники «Патриот» и «Хантер». В новом списке, опубликованном 4 марта, их не оказалось.

«Мы проинформировали Минпромторг России о том, что не видим перспектив для эксплуатации автомобилей УАЗ в качестве такси. Специфика таксомоторных перевозок в подавляющем большинстве случаев не требует уникальных внедорожных качеств, присущих моделям бренда», — цитирует заявление УАЗа информагентство ТАСС.

Во вторую версию списка автомобилей для такси попали шесть марок и 22 модели.

Обновлённый список автомобилей для работы в такси с 1 марта 2026 года:

Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel, Niva Legend);

Sollers (SP7, SF1);

Evolute (i-Joy, i-Sky, i-Space);

Voyah (Free, Dream, Passion);

«Москвич» (3, 3е, 6, 8, М70, М90);

UMO (модель 5).

