Ситидрайв и Третьяковская галерея запустили уникальный ИИ-проект

Арт-проект по мотивам русского авангарда реализован с помощью нейросети ГигаЧат.

© Ситидрайв

Один из крупнейших в России операторов каршеринга Ситидрайв и Государственная Третьяковская галерея представили совместный проект. В рамках инициативы на улицах Москвы появились 12 автомобилей в уникальном брендинге, созданном при помощи искусственного интеллекта.

Визуальные решения для оформления кузовов каршеринговых авто были разработаны с помощью технологий искусственного интеллекта. Каждое изображение сгенерировала нейросеть ГигаЧат. В своих работах алгоритм опирался на художественный язык Казимира Малевича, Василия Кандинского, Александра Родченко, Наталии Гончаровой и других мастеров авангарда.

«Искусственный интеллект не копирует работы Малевича или Гончаровой, а учится у них языку, чтобы создать нечто новое. Это не иллюстрация, а интерпретация. Нам было важно показать, что искусство авангарда остается живым и способным порождать смыслы даже спустя столетие, вступая в союз с современными технологиями», – отметил куратор выставки «Архетипы авангарда», старший научный сотрудник отдела живописи I половины XX века Ирина Кочергина.

Проект приурочен к выставке «Архетипы авангарда», посетить которую можно в Третьяковской галерее на Кадашёвской набережной, 12. Экспозиция будет открыта для посетителей до 11 мая 2026 года.

© Ситидрайв

Ситидрайв является частью экосистемы Сбера для автолюбителей. Экосистема объединяет решения, призванные сократить объем рутинных задач, связанных с автомобилем: от регулярного использования до сложных задач, требующих экспертной поддержки и гарантий безопасности.

На сегодняшний день Ситидрайв занимает второе место на рынке каршеринга в России по размеру автопарка и количеству поездок.

