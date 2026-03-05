Ситидрайв и Третьяковская галерея запустили уникальный ИИ-проект
Арт-проект по мотивам русского авангарда реализован с помощью нейросети ГигаЧат.
Один из крупнейших в России операторов каршеринга Ситидрайв и Государственная Третьяковская галерея представили совместный проект. В рамках инициативы на улицах Москвы появились 12 автомобилей в уникальном брендинге, созданном при помощи искусственного интеллекта.
Визуальные решения для оформления кузовов каршеринговых авто были разработаны с помощью технологий искусственного интеллекта. Каждое изображение сгенерировала нейросеть ГигаЧат. В своих работах алгоритм опирался на художественный язык Казимира Малевича, Василия Кандинского, Александра Родченко, Наталии Гончаровой и других мастеров авангарда.
«Искусственный интеллект не копирует работы Малевича или Гончаровой, а учится у них языку, чтобы создать нечто новое. Это не иллюстрация, а интерпретация. Нам было важно показать, что искусство авангарда остается живым и способным порождать смыслы даже спустя столетие, вступая в союз с современными технологиями», – отметил куратор выставки «Архетипы авангарда», старший научный сотрудник отдела живописи I половины XX века Ирина Кочергина.
Проект приурочен к выставке «Архетипы авангарда», посетить которую можно в Третьяковской галерее на Кадашёвской набережной, 12. Экспозиция будет открыта для посетителей до 11 мая 2026 года.
Ситидрайв является частью экосистемы Сбера для автолюбителей. Экосистема объединяет решения, призванные сократить объем рутинных задач, связанных с автомобилем: от регулярного использования до сложных задач, требующих экспертной поддержки и гарантий безопасности.
На сегодняшний день Ситидрайв занимает второе место на рынке каршеринга в России по размеру автопарка и количеству поездок.
