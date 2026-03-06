ГИБДД объявила тотальные проверки водителей в праздничные выходные 7-9 марта

Массовые рейды по отлову нетрезвых автомобилистов пройдут по всей России.

Госавтоинспекция усилит дежурство на дорогах в предстоящие длинные выходные, приуроченные к Международному женскому дню 8 Марта. Ловить будут нарушителей правил дорожного движения (ПДД), особое внимание сотрудники ГИБДД уделят поиску тех, кто сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Усиленные наряды ДПС будут дежурить на дорогах по всей стране. В списке регионов, где пройдут рейды «Нетрезвый водитель»: Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Рязанская, Самарская, Ульяновская, Тамбовская, Пензенская, Брянская, Ивановская, Липецкая, Кировская, Новгородская, Курганская, Архангельская, Челябинская, Мурманская, Костромская, Свердловская, Иркутская, Тюменская, Новосибирская и Кемеровская области, Красноярский и Пермский края, Республики Крым, Карелия, Татарстан, Алтай и Марий Эл.

Для поиска нарушителей в ходе сплошных проверок инспекторы останавливают максимально возможное количество автомобилистов на одном участке дороги и просят каждого «дыхнуть в трубочку». Потом экипаж ДПС переезжает на другую локацию и повторяют проверку.

Статья, предусматривающая наказание за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, является одной из самых строгих в КоАП РФ. Водитель может быть лишён прав на срок до двух лет и вместе с этим получит штраф в размере 45 000 рублей. Повторное нарушение грозит уже уголовной ответственностью с исправительными работами или тюремным заключением до двух лет, штрафом до 300 000 рублей и конфискацией автомобиля.

«Каждая поездка в нетрезвом состоянии — это осознанное игнорирование не только закона, но и базовых принципов человечности. Никто не имеет права садиться за руль пьяным. Ни «по случаю», ни «потому что недалеко», ни «потому что хорошо знаю дорогу».

Если планируете выпить — заранее продумайте возвращение домой. Такси и общественный транспорт — эти варианты спасают жизни», — подчеркнули в ГИБДД.

По официальным данным, в прошлом году 210 тысяч автомобилистов в России остались без прав из-за вождения в нетрезвом виде. Это три четверти от всех прецедентов с лишением водительских удостоверений в 2025-м..

Одновременно с массовым рейдом «Нетрезвый водитель» в отдельных регионах в длинные мартовские выходные пройдут усиленные проверки непристегнутых водителей и пассажиров. Также сотрудники ДПС уделят особое внимание соблюдению правил перевозки детей, а также будут ловить выезжающих на встречную полосу и пресекать езду с «глухо» тонированными стеклами.

