Московских водителей предупредили о пробках в праздничные выходные

Сильнее всего движение будет затруднено вблизи цветочных рынков и торговых центров.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В ближайшие субботу и воскресенье, 7-8 марта, на московских дорогах будет больше автомобилей, чем обычно, местами возможны пробки. Об этом столичных водителей предупредил городской Департамент транспорта.

«По прогнозу ЦОДД, с 6 по 8 марта количество машин на дорогах вырастет более чем на 2% по сравнению с периодом с 27 февраля по 5 марта», — отметили в Дептрансе накануне Международного женского дня 8 Марта.

Ожидается, что сильнее всего движение будет затруднено вблизи цветочных рынков, торговых центров и мест досуга. На отдельных направлениях время в пути может вырасти в 2-4 раза.

«Рекомендуем водителям заранее планировать маршруты, объезжать точки притяжения и по возможности пользоваться метро и МЦД», — дал совет заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Почему роботизированные коробки DSG и DCT боятся зимы и как не угробить «робот» при езде по снегу и сугробам