Московских водителей предупредили о пробках в праздничные выходные
Сильнее всего движение будет затруднено вблизи цветочных рынков и торговых центров.
В ближайшие субботу и воскресенье, 7-8 марта, на московских дорогах будет больше автомобилей, чем обычно, местами возможны пробки. Об этом столичных водителей предупредил городской Департамент транспорта.
«По прогнозу ЦОДД, с 6 по 8 марта количество машин на дорогах вырастет более чем на 2% по сравнению с периодом с 27 февраля по 5 марта», — отметили в Дептрансе накануне Международного женского дня 8 Марта.
Ожидается, что сильнее всего движение будет затруднено вблизи цветочных рынков, торговых центров и мест досуга. На отдельных направлениях время в пути может вырасти в 2-4 раза.
«Рекомендуем водителям заранее планировать маршруты, объезжать точки притяжения и по возможности пользоваться метро и МЦД», — дал совет заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
