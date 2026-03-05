Тысячи россиян рискуют остаться без автомобилей из-за конфликта на Ближнем Востоке

10 тысяч машин, предназначенных для россиян, оказались заблокированы в Иране, Катаре и Омане.

Конфликт на Ближнем Востоке привёл к коллапсу с поставками иномарок в Россию. В Иране и странах Ормузского пролива застряли 10 тысяч автомобилей, которые оплатили и ждут российские покупатели, передаёт Телеграм-канал Mash.

По сведениям источника, в Иране оказалась заблокирована большая партия автомобилей Mitsubishi и других японских и корейских брендов. Ещё 100 люксовых машин BMW, Mercedes, Audi, Infiniti и Toyota застряли в Катаре и Омане.

«Порты не функционируют, суда не загружают — альтернативного пути нет», — описал ситуацию Mash.

Мало того, с первого дня конфликта на Ближнем Востоке у продавцов абсолютно нет связи с поставщиками в Иране, и они не могут предоставить клиентам какую-либо информацию. Если в ближайшие полтора месяца ситуация не изменится, то у них останется один вариант — вернуть предоплату покупателям.

