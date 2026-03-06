АвтоВАЗ прокомментировал слухи о переходе на четырёхдневку

Тольяттинский автоконцерн выпустил заявление.

© Михаил Воскресенский/РИА Новости

Крупнейший российский производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ отреагировал на информацию о введении режима сокращённой рабочей недели на своих предприятиях. В редакцию «Рамблер/Авто» поступило заявление, в котором тольяттинский концерн категорически опроверг эти слухи.

В пятницу утром, 6 марта, Телеграм-канал Mash сообщил, что с апреля все заводы концерна вернутся на четырёхдневку. Причина — сокращение выпуска машин на фоне обвала российского авторынка в январе и феврале 2026 года.

«АвтоВАЗ официально заявляет, что у компании нет планов по изменению графика работы и переходу на сокращённую рабочую неделю. Коллектив предприятия продолжит нормальную пятидневную работу с полной оплатой своего труда», — говорится в заявлении пресс-службы компании.

АвтоВАЗ работал в режиме сокращённой недели с сентября по декабрь 2025 года. После новогодних праздников тольяттинский концерн вернулся к стандартному рабочему графику. Производственный план концерна на этот год — 400 тысяч автомобилей.

