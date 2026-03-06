«Пересекло все красные линии». АвтоВАЗ подал жалобу на популярное СМИ

Российский автоконцерн выступил с жёсткой критикой в адрес Телеграм-канала Mash.

© Дмитрий Каса/РИА Новости

Компания АвтоВАЗ призвала регулирующие и правоохранительные органы принять меры по отношению к одному из самых популярных российских новостных Телеграм-каналов — Mash. Поводом стала публикация о возвращении концерна к четырехдневной рабочей неделе.

Утром 6 марта Mash написал, что заводы АвтоВАЗа с апреля будут работать в режиме сокращённой рабочей недели. В тольяттинском концерне эту информацию опровергли и призвали расследовать деятельность паблика, аудитория которого насчитывает 3,2 млн подписчиков.

«Изданием Mash не в первый раз распространяется заведомо ложная информация, дискредитирующая наше предприятие.

К сожалению, отсутствие полноценной проверки фактов, общий низкий уровень текстов и юридическая безграмотность не останавливают тиражирование этих фейков десятками телеграм-каналов, что часто имеет признаки скоординированной работы.

Данное сообщение является официальным публичным обращением АвтоВАЗ к регулирующим и правоохранительным органам в расследовании дискредитирующей деятельности издания Mash, которое своей ложью пересекло все мыслимые красные линии», — сказано в сообщении, поступившем в редакцию «Рамблер/авто».

На АвтоВАЗе подчеркнули, что ложные заявления в СМИ дестабилизируют обстановку среди сотрудников их заводов и наносят ущерб отечественной промышленности.

