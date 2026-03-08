Новый список машин для такси, отзыв Kia в России и обрушение авторынка. Главное за неделю

Российский авторынок достиг одного из худших результатов за последние 10 лет, Минпромторг РФ опубликовал новый список автомобилей для такси, в Москве в ограниченном режиме стартовали проверки ОСАГО по камерам, 10 тысяч автомобилей для россиян застряли на Ближнем Востоке, АвтоВАЗ перевёл названия моделей и комплектаций из-за нового закона, а Kia объявила отзыв свыше 30 тысяч Rio в России — самые важные события первой недели весны в дайджесте «Рамблер/авто».

© Алексей Майшев/РИА Новости

Российский авторынок стагнирует

Последний месяц зимы 2026 года стал одним из самых провальных для российского авторынка за последние 10 лет. По крайней мере, по версии Комитета автопроизводителей АЕБ, согласно подсчётам которого в феврале дилеры продали всего 75,4 тысячи легковых авто и легких коммерческих машин. Цифры от «Автостата» и Минпромторга чуть более оптимистичные, и по некоторым параметрам есть даже плюсовые показатели. Отдельного внимания заслуживает список самых популярных автомобилей, где в феврале произошли очень интересные перестановки.

© Tenet

Тысячи россиян рискуют остаться без автомобилей из-за конфликта на Ближнем Востоке

Кризис на Ближнем Востоке затронул автомобильный сектор. Китайские автопроизводители буквально в один день лишились не только рынка Ирана, но и потеряли важные транзитные каналы поставок. А российский рынок рискует не досчитаться 10 тысяч автомобилей: заказанные россиянами машины застряли в Иране, Катаре и Омане. Продавцы разводят руками: все погрузки остановлены, альтернативных вариантов доставки нет.

В России хотят ужесточить правила постановки авто на учёт в ГИБДД

На рассмотрение в Госдуму внесён проект закона, который может кардинально изменить процесс регистрации купленного автомобиля. Бывших владельцев хотят обязать отчитываться в ГИБДД о продаже транспортного средства в течение суток после оформления сделки купли-продажи. Зачем и что ещё интересного предложили депутаты? Читайте по ссылке.

© Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

«Москвич» объявил старт продаж кроссоверов новой линейки «М»

2 марта Московский автозавод «Москвич» провёл двойную презентацию, представив сразу два новых кроссовера: «М70» и «М90». Были раскрыты характеристики и комплектации представителей семейства «М», объявлены цены. И наконец, в пятницу, 6 марта, стартовали продажи «Москвичей» нового поколения. Одновременно на столичном предприятии раскрыли, сколько автомобилей было продано после перезапуска марки в 2023 году.

За что в России лишают водительских прав: ГИБДД назвала главную причину

Госавтоинспекция РФ рассказала, сколько автомобилистов в 2025 году лишились водительских прав. Спойлер: количество таких водителей стало минимальным с 2022 года. Назвали в ГАИ и основную причину, по которой у автолюбителей в прошлом году чаще всего отбирали права на управление транспортным средством.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

АвтоВАЗ русифицировал названия моделей и комплектаций Lada

Российским автолюбителям придётся привыкать к новому, двойному написанию комплектаций и версий машин в прайс-листах того или другого отечественного автопроизводителя. С 1 марта в нашей стране вступил в силу закон о запрете иностранных слов в публичной информации: рекламе, наименованиях, вывесках. Пример того, как новое написание выглядит на практике, — в заметке про обновлённый прайс на автомобили Lada.

В России незаметно запустили проверку ОСАГО по камерам

Тихой сапой на дорогах Москвы запустили проверку бесполисных автомобилей по камерам. Причём, как выяснилось, система фотовидеофиксации заработала в этом режиме ещё в начале года. Пока, правда, выявление машин без ОСАГО проходит в пилотном режиме и распространяется лишь на узкую категорию транспортных средств. Какую и когда система заработает полноценно? Ответы на эти вопросы – в материале.

© Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ

В России отзывают больше 30 тысяч Kia Rio

33 тысячи корейских седанов и хэтчбеков Kia Rio попали под отзывную программу в России. Визиту в сервисный центр подлежат автомобили, проданные с 2011 по 2018 годы. Что случилось? Читайте в нашей публикации.

Минпромторг обновил список авто, допущенных для работы в такси с 1 марта

1 марта в России вступил в действие закон о локализации такси. Отныне таксопарки смогут закупать только автомобили отечественного производства – на иномарки получить лицензию больше не получится. С опозданием в четыре дня Минпромторг РФ выкатил обновлённый список авто, допущенных к эксплуатации в такси по новым правилам. Перечень, скажем так, получился неокончательным. О том, что изменилось в списке по сравнению с первой версией и машин каких марок по-прежнему не хватает, вы можете узнать в данной публикации.

© Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Ещё на прошедшей неделе «Рамблер/авто» рассказал о необычном патенте бренда Lotus в России, планах Госдумы повысить страховые выплаты по ОСАГО до 800 000 рублей, снижении роста цен на бензин, регистрации нового названия Lada Parus и бесплатных парковках в Москве 8-9 марта.