Стало известно, сколько в Москве светофоров с нейросетью

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал об активном внедрении технологий ИИ в управление светофорами.

© пресс-служба ЦОДД

Две трети всех светофоров на дорогах Москвы оснащены «умной» системой. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин, рассказывая о внедрении нейросетевых технологий в дорожную инфраструктуру.

«Сегодня к искусственному интеллекту подключены уже 70% всех столичных светофоров. В планах на этот год — увеличить долю «умных» светофоров и впервые в мире запустить пилотный проект по управлению дорожным движением целого микрорайона с помощью ИИ в Тушине», — написал градоначальник в своём канале в мессенджере Max.

По официальным данным на конец прошлого года, в Москве установлено более 66 тысяч светофоров. Таким образом, 46,2 тысяч из них работают на базе искусственного интеллекта.

«Умные» светофоры отличаются от обычных тем, что адаптируются к дорожной обстановке. Например, время подачи зелёного или красного сигнала корректируется в зависимости от плотности и скорости потока автомобилей. Устройства оснащены камерами, радарами и датчиками, которые позволяют считывать информацию об обстановке на дороге и взаимодействовать с другими светофорами через единый центр управления.

Москва станет первым в мире городом с дорожной сетью, управляемой ИИ