Ситидрайв запустил проект о женской дружбе к 8 Марта

Оператор каршеринга подготовил серию автомобилей с креативной оклейкой к Международному женскому дню и не только.

Каршеринг Ситидрайв объявил о запуске совместного проекта с брендом Пурпур. Специальная программа приурочена к Международному женскому дню 8 Марта, рассказали в пресс-службе компании.

В рамках проекта Ситидрайв и Пурпур провели опрос среди 500 своих сотрудниц и пользовательниц с целью узнать их взгляд на роль женщины в современном мире. Они обсудили баланс карьеры, личных достижений и важность искренней дружбы. Согласно полученной статистике, 42% женщин стремятся сочетать уверенность и эмоциональность, для 28% важно оставаться верной себе. Ещё 13% важно совмещать успешную карьеру и домашний уют.

Дополнительно в рамках проекта компаниями была создана лимитированная версия карточной игры «Подружки» с вопросами для разговоров подруг в дороге. Она помогает девушкам лучше узнать друг друга и укрепить дружбу.

Также в честь праздника Ситидрайв выпустил на линию серию автомобилей с креативной оклейкой. Машины украшены мотивирующими цитатами и изображениями сотрудниц сервиса, которые напрямую работают с автомобилями.

