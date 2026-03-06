Ситидрайв запустил проект о женской дружбе к 8 Марта
Оператор каршеринга подготовил серию автомобилей с креативной оклейкой к Международному женскому дню и не только.
Каршеринг Ситидрайв объявил о запуске совместного проекта с брендом Пурпур. Специальная программа приурочена к Международному женскому дню 8 Марта, рассказали в пресс-службе компании.
В рамках проекта Ситидрайв и Пурпур провели опрос среди 500 своих сотрудниц и пользовательниц с целью узнать их взгляд на роль женщины в современном мире. Они обсудили баланс карьеры, личных достижений и важность искренней дружбы. Согласно полученной статистике, 42% женщин стремятся сочетать уверенность и эмоциональность, для 28% важно оставаться верной себе. Ещё 13% важно совмещать успешную карьеру и домашний уют.
Дополнительно в рамках проекта компаниями была создана лимитированная версия карточной игры «Подружки» с вопросами для разговоров подруг в дороге. Она помогает девушкам лучше узнать друг друга и укрепить дружбу.
Также в честь праздника Ситидрайв выпустил на линию серию автомобилей с креативной оклейкой. Машины украшены мотивирующими цитатами и изображениями сотрудниц сервиса, которые напрямую работают с автомобилями.
Ситидрайв является частью экосистемы Сбера для автолюбителей. Экосистема объединяет решения, призванные сократить объем рутинных задач, связанных с автомобилем: от регулярного использования до сложных задач, требующих экспертной поддержки и гарантий безопасности.
На сегодняшний день Ситидрайв занимает второе место на рынке каршеринга в России по размеру автопарка и количеству поездок.